Лавров прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

ООН, 19 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является "абсолютно не договороспособным", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается реакции (стран Запада на принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса — ред.), то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений. Более того, у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", — добавил он.

Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось".

"И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент (Украины Петр) Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — заключил Лавров.