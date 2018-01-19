На Украине признали, что заблокировать "Северный поток — 2" не удастся

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" признал, что помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2" едва ли возможно. Соответствующая запись опубликована в фейсбук-аккаунте компании.
"Нафтогаз" называет российский проект "общей проблемой Украины и Европы" и указывает на "опасность монополизации "Газпромом" газовых рынков".
"К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии", — говорится в сообщении.
В компании считают, что ЕС или США вряд ли помогут Киеву помешать реализации проекта.
"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", — отмечает "Нафтогаз".
Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии через территории Финляндии, Швеции и Дании. Магистраль общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется проложить рядом с "Северным потоком". Против строительства российского газопровода выступает ряд стран, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, у Вашингтона же масштабные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.