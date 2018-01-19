Иранская ядерная сделка пока не мертва, заявил Лавров

ООН, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что иранская ядерная сделка пока не мертва.

"По поводу того, мертва ли сделка с Ираном или нет. Пока нет, она не мертва. Как я понимаю, президент Трамп сказал, что к следующему обзору, который должен состояться через 2-3 месяца, он уже будет принимать окончательное решение: либо ему пойдут навстречу и эту сделку каким-то образом переформулируют, либо он из нее выходит", — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.