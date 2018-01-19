Лавров: предложение Аббасу и Нетаньяху встретиться в России остается в силе

ООН, 19 янв — РИА Новости. Предложения палестинскому лидеру Махмуду Аббасу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху встретиться в России остаются в силе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Россия никогда не уходила от своей ответственности, не только как член "квартета" международных посредников, но и в национальном качестве. Уже где-то около двух лет мы, почувствовав интерес израильтян и палестинцев, предложили премьер-министру Нетаньяху и президенту Махмуду Аббасу встретиться в Российской Федерации без предварительных условий. Это предложение остается в силе", — сказал Лавров.

"Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу. У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины, и с руководством Израиля. Мы тогда, наверное, из первых уст услышим, какие есть возможности для выхода из этой очень серьезной и неприятной ситуации", — отметил глава МИД России.