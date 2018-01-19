Военная стратегия США резюмирует отношения с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Военная стратегия США подытоживает отношения с Россией, как они складывались в последние годы, теперь можно ждать, что стратегическое соперничество двух стран будет отражено и в других важных документах, прогнозирует заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"Эта концепция итожит то, что уже существует сегодня и что формировалось на протяжении последних лет. С точки зрения фактического состояния (отношений США и РФ – ред.) она ничего не меняет, но с точки зрения концептуальных подходов обобщает ту практическую политику и отношения, которые сложились между США и Россией", — сказал Гарбузов в интервью РИА Новости.
"А коль они так это воспринимают, то когда-то это должно было попасть в доктринальные документы. Так что здесь неожиданности никакой нет. И во всех остальных документах – и в концепции национальной безопасности, и в остальных документах Минобороны США. По всей видимости, за этим последуют какие-то заявления президента США. Думаю, что они будут выдерживаться в этом ключе, закрепленном в этом документе", — прогнозирует российский эксперт.
Что касается практических последствий документа, то, как полагает Гарбузов, их спектр будет широк: от "помощи тем государствам, которым якобы угрожает Россия" до "оценки событий при обсуждении в Совбезе ООН и в целом в ООН, до практических действий, связанных с расширением НАТО, помощью новым членам НАТО и тем государствам, которые собираются туда войти".
Россия отвечает тем, что пытается создать и развивать различные интеграционные структуры на территории постсоветского пространства – экономической направленности и военно-политической, пытаясь тем самым "сохранить пояс безопасности вдоль наших границ", заключил Гарбузов.