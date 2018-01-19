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В мире

США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности‍

20:4719.01.2018
(обновлено: 20:55 19.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии США. Архивное фотоВоеннослужащий армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Министерство обороны США в пятницу обнародовало основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" — первого подобного документа, подготовленного в стране за девять лет. Главными угрозами американской безопасности в документе названы Китай, Россия, КНДР и Иран.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Пентагон назвал Китай, Россию, КНДР и Иран конкурентами США

Пятая угроза исходит от террористических группировок. С презентацией стратегии выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами" такими как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США, и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей.

Примечательно, что в опубликованной недавно открытой части стратегии национальной безопасности США Россия и Китай не упоминались.

Соперничество с Россией и Китаем

"Мы будем продолжать проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав, а не терроризм, теперь в фокусе национальной безопасности США", — заявил Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Действия КНДР и Ирана угрожают глобальной стабильности, заявил Мэттис

По его словам, США сталкиваются с растущей угрозой таких "ревизионистских держав" как Россия и Китай, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето с СБ ООН.

Кроме того, США в новой военной стратегии заявляют, что КНР и РФ подрывают международный порядок изнутри.

"Китай — это стратегический конкурент, который использует хищническую экономическую тактику для угроз соседям и занимается милитаризацией в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности", — говорится в свою очередь в тексте документа.

Также в стратегии утверждается, что Россия пытается "пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
Политолог: на новой стратегии США – налет истеричности и противоречий

"Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — отмечается в документе.

Иран, КНДР и терроризм

Другой угрозой для США остаются КНДР и Иран, отметил Мэттис.

"Государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — заявил Мэттис, представляя новую оборонную стратегию США.

Среди таких действий в стратегии называется разработка оружия массового уничтожения, причем не только ядерного, но и химического и бактериологического.

Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Незаконные действия Северной Кореи и ее безрассудные заявления продолжаются, несмотря на осуждение ООН и санкции. Иран продолжает сеять насилие и остается наиболее значительным вызовом для стабильности Ближнего Востока", — говорится в стратегии.

Третьей угрозой для США Мэттис назвал террористические группировки ИГ, "Аль-Каиду" (запрещены в РФ – ред.), а также ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах", которая, как известно, активно поддерживает Иран.

"Несмотря на разгром физического халифата ИГ*, воинственные экстремистские организации, такие как "Хезболлах", ИГ* и "Аль-Каида"* продолжают сеять ненависть, разрушать мир и убивать невинных людей по всему миру", — сказал глава Пентагона.

Подводя итог, Мэттис пригрозил всем противникам США, пообещав дать им ответ.

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона заявил о сокращении военного превосходства США

"Тем, кто будет угрожать эксперименту американской демократии: если вы испытываете нас, это будет ваш самый долгий и самый тяжелый день. Работайте с нашими дипломатами…, вы же не хотите иметь дело с министерством обороны", — сказал он.

Военная мощь и союзники

По словам главы Пентагона, для того, чтобы успешно противодействовать своим противникам, США должны иметь мощную армию и союзников во всех регионах мира. Первый пункт пока не удовлетворяет министра, поскольку в предыдущие годы, как он считает, вооруженные силы США были недофинансированы.

"В нынешнее время перемен наши военные возможности сильны, хотя наше конкурентное преимущество во всех областях — в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве — постепенно сокращается", — сказал Мэттис, представляя национальную военную стратегию США.

По его словам, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности ВС США, которых Мэттис назвал "перегруженными и недоукомплектованными".

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Пентагон потребовал больше денег на "соперничество с Россией"

"Инвестиции в космос и киберпространство, ядерные силы сдерживания, противоракетную оборону, высокотехнологичные автономные системы и устойчивую и гибкую логистику обеспечат наши выдающиеся войска всем, что им нужно для победы", — сказал министр.

При этом США будут укреплять отношения с военными союзниками для повышения эффективности обеспечения своей защиты, отметил Мэттис.

"Работа вместе и через союзников, которые несут свою соответствующую долю, позволит нам добиться наибольшей возможной силы", — сказал глава Пентагона. Он заверил, что США будут дружественны своим союзникам и будут не только давать им высказаться, но и возможность убедить США в своей позиции.

"Не все хорошие идеи приходят от стран, у которых больше всего авианосцев", — пошутил Мэттис.

В стратегии уточняется, что такие союзы США планируют развивать и укреплять в Европе, на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Также Мэттис рассчитывает на заключение международного соглашения по контролю над вооружениями в космосе. По его словам, американские дипломаты будут вести переговоры по заключению такого соглашения "с позиции силы", поскольку у США есть самые большие экономические, военные и иные возможности для "сдерживания" и ответа тем странам, которые будут им угрожать из космоса.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Шельдешев
Главная угроза для США, это шизофреники в Пентагоне, дебилы в Конгрессе и клоуны- президенты... И вообще вся эта клоунада с оборонными стратегиями и доктринами -очередной распил денег своих налогоплательщиков, и сбор денег со своих союзников
21:06
19.01.2018
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ss230456
Вспомнилось: "Возьмёмся за руки, друзья, Чтоб не пропасть поодиночке." Надо нам КНР и всем, кто не хочет быть холопом США, быть союзниками и помогать друг другу противостоять диктату и агрессии США.
21:36
19.01.2018
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