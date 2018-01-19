Оборонная стратегия США направлена на "удушение" России, считает эксперт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обновленная оборонная стратегия США прежде всего направлена против РФ, в дополнение к чисто военным мерам Вашингтон применит стратегию "мягкой силы" для "удушения" России, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Новая оборонная стратегия США была опубликована в пятницу. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.

"Это системная стратегия США. Закон о санкциях, принятый США в августе 2017 года, по сути, объявляет по отношению к России стратегию "анаконды", стратегию "удушения". Был также принят военный бюджет США, он достигает пикового уровня 2011 года. Увеличение военного бюджета проходит именно под эгидой сдерживания России, то есть к военным противникам отнесена прежде всего наша страна", — сказал Ивашов РИА Новости.

"США увеличивают расходы на содержание своей "ядерной триады". Они оснащают ракеты "Трайдент" стратегическими ядерными боеголовками, "заводя" их в концепцию быстрого глобального удара, объясняя это якобы агрессивностью России. США усиливают и свое кибероружие. Плюс они создали новую координационную структуру совместно с НАТО. Так что американская оборонная стратегия направлена прежде всего против России, и Китай будет на втором плане. Пока есть мы со своим ядерным потенциалом, США с Китаем схватиться не готовы", — добавил эксперт.

Ивашов отметил, что в дополнение к военным мерам США применят против России стратегию "мягкой силы", и что на РФ в преддверии выборов президента России оказывается "мощнейшее давление".

"Военная сила, может быть, не так страшна, сколько стратегия "анаконды" по "удушению" России и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране. Мы видим, как США давят на наш крупный и средний бизнес, чтобы он не поддерживал президента (Владимира) Путина, не поддерживал наши оборонные программы", — сказал собеседник агентства.

"Мягкая сила" доказала свою эффективность против Советского Союза. Тогда было вооруженное противостояние с Западом, но "мягкая сила" оказалась нами незамеченной. Этот успешный опыт американцы применяют всегда", — отметил Ивашов.

Речь идет о глобальной геополитической операции Запада, в которой без разрушения России невозможен контроль над Евразией, подчеркнул он.