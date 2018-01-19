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В мире

Оборонная стратегия США направлена на "удушение" России, считает эксперт

20:4519.01.2018
(обновлено: 20:51 19.01.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЛеонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Архивное фотоЛеонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обновленная оборонная стратегия США прежде всего направлена против РФ, в дополнение к чисто военным мерам Вашингтон применит стратегию "мягкой силы" для "удушения" России, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
Политолог: на новой стратегии США – налет истеричности и противоречий
Новая оборонная стратегия США была опубликована в пятницу. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.

"Это системная стратегия США. Закон о санкциях, принятый США в августе 2017 года, по сути, объявляет по отношению к России стратегию "анаконды", стратегию "удушения". Был также принят военный бюджет США, он достигает пикового уровня 2011 года. Увеличение военного бюджета проходит именно под эгидой сдерживания России, то есть к военным противникам отнесена прежде всего наша страна", — сказал Ивашов РИА Новости.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Пентагон потребовал больше денег на "соперничество с Россией"
"США увеличивают расходы на содержание своей "ядерной триады". Они оснащают ракеты "Трайдент" стратегическими ядерными боеголовками, "заводя" их в концепцию быстрого глобального удара, объясняя это якобы агрессивностью России. США усиливают и свое кибероружие. Плюс они создали новую координационную структуру совместно с НАТО. Так что американская оборонная стратегия направлена прежде всего против России, и Китай будет на втором плане. Пока есть мы со своим ядерным потенциалом, США с Китаем схватиться не готовы", — добавил эксперт.

Ивашов отметил, что в дополнение к военным мерам США применят против России стратегию "мягкой силы", и что на РФ в преддверии выборов президента России оказывается "мощнейшее давление".

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Пентагон назвал Китай, Россию, КНДР и Иран конкурентами США
"Военная сила, может быть, не так страшна, сколько стратегия "анаконды" по "удушению" России и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране. Мы видим, как США давят на наш крупный и средний бизнес, чтобы он не поддерживал президента (Владимира) Путина, не поддерживал наши оборонные программы", — сказал собеседник агентства.

"Мягкая сила" доказала свою эффективность против Советского Союза. Тогда было вооруженное противостояние с Западом, но "мягкая сила" оказалась нами незамеченной. Этот успешный опыт американцы применяют всегда", — отметил Ивашов.

Речь идет о глобальной геополитической операции Запада, в которой без разрушения России невозможен контроль над Евразией, подчеркнул он.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Малоросс
Российская Империя, СССР, Россия - всегда были главной целью Запада.

Мотивация любая: "страна рабов, страна господ" при царе, "тюрьма народов" при коммунистах, "угроза демократии" сегодня.

Орудия - турки, немцы, бандеровцы.

Цель Запада - уничтожить Россию.
20:55
19.01.2018
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Юрий Леонов
Американцам вдруг стало приходить осознание того,
что Россия главный враг их однополярности. Просто
как-то упустили, что мы уже выросли из девяностых.
21:01
19.01.2018
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