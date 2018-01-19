Оборонная стратегия США направлена на "удушение" России, считает эксперт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обновленная оборонная стратегия США прежде всего направлена против РФ, в дополнение к чисто военным мерам Вашингтон применит стратегию "мягкой силы" для "удушения" России, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.
"Это системная стратегия США. Закон о санкциях, принятый США в августе 2017 года, по сути, объявляет по отношению к России стратегию "анаконды", стратегию "удушения". Был также принят военный бюджет США, он достигает пикового уровня 2011 года. Увеличение военного бюджета проходит именно под эгидой сдерживания России, то есть к военным противникам отнесена прежде всего наша страна", — сказал Ивашов РИА Новости.
Ивашов отметил, что в дополнение к военным мерам США применят против России стратегию "мягкой силы", и что на РФ в преддверии выборов президента России оказывается "мощнейшее давление".
"Мягкая сила" доказала свою эффективность против Советского Союза. Тогда было вооруженное противостояние с Западом, но "мягкая сила" оказалась нами незамеченной. Этот успешный опыт американцы применяют всегда", — отметил Ивашов.
Речь идет о глобальной геополитической операции Запада, в которой без разрушения России невозможен контроль над Евразией, подчеркнул он.