ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит в Европе "пробелы" в соглашении с Ираном, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы особо подчеркиваем важность координации с нашими британскими и французскими коллегами в усилиях по закрытию пробелов в Совместном всеобъемлющем плане действий и в дальнейших шагах по противостоянию злонамеренной деятельности Ирана", — сказал представитель госдепа.

Тиллерсон на следующей неделе посетит Великобританию, Францию, Польшу и Всемирный экономический форум в Давосе. Ранее госдеп сообщил, что среди прочих вопросов будут обсуждаться Иран, Сирия, Ливия, КНДР и Украина.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Госдепартамент считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в законе США. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения со стороны США.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.