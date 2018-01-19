Макрон пригласил Меркель в филармонию

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в филармонию, лидеры стран будут слушать произведения композитора Клода Дебюсси в исполнении потомка выходцев из России Даниэля Баренбойма.
В свою очередь, Меркель заявила, что предстоящий совместный поход на концерт "весьма символичен".
"Даниэль Баренбойм провел долгие годы в Париже, а сегодня он дирижирует в Берлине. Это такой гражданин мира", — сказала канцлер.
Прежде, чем отправиться на концерт, президент и канцлер проведут переговоры, в ходе которых ключевой темой станет будущее Европы.
Вечером в пятницу в филармонии Парижа выступает известный израильско-аргентинский пианист Даниэль Баренбойм, родители которого были выходцами из России. В программе вечера — "Прелюдии. Первая тетрадь" Клода Дебюсси и еще несколько его произведений.