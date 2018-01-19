Погибший в Донбассе сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Молдавии

КИЕВ/КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Погибший в автокатастрофе в Донбассе сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был гражданином Молдавии, заявили РИА Новости в пресс-службе молдавского МИД.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что член миссии ОБСЕ погиб в четверг утром в результате автокатастрофы в Краматорске в Донбассе.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель наблюдателя Виталия Зары – гражданина Молдавии – в Краматорске. Смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия, которое не связано с ситуацией на юго-востоке Украины. Семья погибшего проинформирована о случившемся", — сообщили в пресс-службе МИД.

По данным Минобороны Молдавии, Зара был полковником в отставке, бывшим командиром батальона спецназначения молдавской армии. "С огромным сожалением узнали о смерти в дорожно-транспортном происшествии нашего коллеги – полковника в отставке Виталия Зары, участника войны на Днестре в 1992 году, экс-командира батальона спецназначения Fulger ("Молния" – ред.) национальной армии", — говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в соцсети Facebook.

В министерстве отметили, что Зара участвовал во многих национальных и международных учениях, также он был наблюдателем в миротворческих миссиях ООН. Руководство министерства обороны и национальной армии выразило искренние соболезнования семье погибшего.

При этом украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что погибший в Краматорске сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Румынии. По данным агентства УНН, иностранец на момент ДТП находился в автомобиле Daewoo Lanos, он не был за рулем и погиб на месте, водитель автомобиля был госпитализирован. Водитель автомобиля "Газель", второго участника аварии, не пострадал, сообщает агентство. На Украине возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".