В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

МЕХИКО, 19 янв — РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу в Калифорнийском заливе в Мексике.

По данным национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда составила 6,3, эпицентр располагался в 76 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

Как сообщает национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, на данный момент информация о возможном ущербе и жертвах стихии не поступала.