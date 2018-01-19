В Белом доме рассказали, чем грозит остановка работы правительства США

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Демократы в сенате США, которые грозятся остановить работу правительства, фактически берут в заложники американский народ, они не высказались против ни одного пункта бюджета, а решают политические вопросы, угрожая не принять его, заявил Марк Шорт, директор Белого дома в рамках брифинга для журналистов.

"Они не высказались против этого бюджета. Там нет ничего про DACA (программа по детям, родители которых попали в США незаконно — ред.). Это говорит о том, что они решают политические задачи и берут в заложники американский народ", — сказал Шорт.

Ранее директор Белого дома по бюджету Мик Малвейни заявил, что Белый дом готовится к перспективе "закрытия" федерального правительства в отсутствие бюджета. Шансы на это — "50 на 50", заявил Малвейни. В рамках этого брифинга он добавил, что "(экс)президент Обама в 2013 году хотел закрытия правительства… президент Трамп действует иначе и прилагает все усилия, чтобы закрытие не произошло".

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но перспективы принятия закона в сенате пока неясны.

С начала 2018 финансового года 1 октября конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения. Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по иммиграции.

Республиканцы не смогут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у республиканцев лишь 51 голос из 100, а для принятия ряда бюджетных норм требуется не менее 60 голосов.

Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции.

Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.