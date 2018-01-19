Порошенко рассказал, как ЕС может "улучшить" санкции против России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Механизм санкций ЕС против России можно "усовершенствовать" при участии Грузии, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам украинского лидера, грузинская сторона может присоединиться к работе по "совершенствованию" ограничительных мер, введенных Евросоюзом против Москвы. "Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", — сказал он.

Стороны также заявили о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.