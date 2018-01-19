ООН, 19 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты призывают движение "Талибан"* сесть за стол переговоров, а мировое сообщество — ликвидировать источники дохода для них, заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

По его словам, любое мирное соглашение между правительством Афганистана и талибами* "должно включать обязательства со стороны "Талибана"*, чтобы они обрезали связи с терроризмом, прекратили насилие и приняли афганскую конституцию, которая включает в себя защиту прав женщин и меньшинств".

"Мы должны признать реальность, что в то время, когда афганское правительство твердо стояло на том, чтобы инициировать мирные переговоры с "Талибаном"*, не было никакого ответного интереса со стороны "Талибана"*.

"Это должно измениться. Чтобы достичь этого, нам нужно работать всем вместе, чтобы изолировать "Талибан"*, ликвидировать их источники дохода и вооружений", — сказал Салливан, добавив, что талибы могут достичь своих целей только "за столом переговоров, а не на поле боя".

Американский дипломат сообщил, что, "к сожалению, международное сообщество не смогло обеспечить единую поддержку афганскому правительству".

"Мы видели, как некоторые страны проводят контрпродуктивную стратегию, предоставляя поддержку "Талибану" во имя борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.). США считают, что это никак не связано. Мы можем и должны бороться с ИГ* в Афганистане, прикладывая при этом усилия для того, чтобы "Талибан* сел за стол переговоров", — подчеркнул Салливан.

Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России