В ходе перестрелки в Одессе убили двух злоумышленников

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Двое злоумышленников убиты в ходе перестрелки в Одессе, трое полицейских и таксист получили ранения, заявила в пятницу пресс-служба МВД Украины.

Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

"Около 15.30 (16.30 мск.) полицейский патруль выехал на вызов… Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку — ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника… Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", — заявили в МВД.

Сообщается, что боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещения, в которых скрывался преступник. Правоохранители нашли четыре гранаты. В одесских катакомбах ищут возможных сообщников.