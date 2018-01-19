МИД России приветствует соглашение о репатриации беженцев-рохинджа

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия приветствует договоренности о репатриации беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму, говорится в комментарии департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее бангладешская газета Daily Star сообщила, что официальные представители Бангладеш и Мьянмы во вторник завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса.

Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.

"Приветствуем достигнутые в ходе состоявшейся 15-16 января в Нейпьидо первой встречи Совместной Мьянманско-Бангладешской рабочей группы договоренности, касающиеся практической организации возвращения беженцев из Бангладеш в Мьянму", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также выразили надежду на то, что успешное осуществление репатриации в соответствии с ранее согласованными сторонами условиями будет способствовать укреплению стабильности в субрегионе.

"Рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества между Нейпьидо и Даккой в целях решения остающихся неурегулированными вопросов, а также на содействие этому процессу со стороны других заинтересованных стран в духе уважения национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела, к чему неизменно призывает Россия", — добавили в МИД РФ.

Как ранее сообщил министр правительства Мьянмы по делам социального обеспечения и переселения доктор Вин Мьят, промежуточный лагерь для репатриантов, прошедших фильтрационные лагеря, в которых будет проходить верификация беженцев, рассчитан на одновременный прием до 30 тысяч человек в бараках на 80 человек каждый, сообщил министр.

В промежуточном лагере репатрианты будут находиться кратковременно, и будут убывать из лагеря по мере возвращения в покинутые ими дома и деревни или переселения в новые деревни.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.