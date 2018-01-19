Трамп обсудил с главой Минобороны возможную остановку работы правительства

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и его заместителем — Патриком Шенаханом возможную остановку работы правительства, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент отметил, что он продолжит убеждать конгресс принять оборонный бюджет, который позволит восстановить вооруженные силы США, готовность, увеличив численность наших вооруженных сил и модернизировать наши возможности", — отмечается в сообщении.

Также, "президент подчеркнул роль конгресса в этом потенциальном прекращении работы (правительства) и необходимость того, чтобы члены конгресса быстро перешли к утверждению бюджета, чтобы наша страна оставалась полностью защищенной".

Ранее директор Белого дома по бюджету Мик Малвейни заявил, что Белый дом готовится к перспективе "закрытия" федерального правительства в отсутствие бюджета. Шансы на это — "50 на 50", заявил Малвейни.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но перспективы принятия закона в сенате пока неясны.

С начала 2018 финансового года 1 октября конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения. Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по иммиграции.

Республиканцы не смогут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у республиканцев лишь 51 голос из 100, а для принятия ряда бюджетных норм требуется не менее 60 голосов.

Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции.

Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.