Лавров: в Центральной Азии нужно наладить многостороннее партнерство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году

ООН, 19 янв – РИА Новости. Москва призывает отказаться от попыток односторонней ориентации Центральной Азии, региону нужно конструктивное многостороннее партнерство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

Открытые дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" проходят в пятницу в Совбезе под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

"Не надо ставить центральноазиатские страны перед ложным выбором: либо на юг, либо на север. Региону требуется конструктивное окружение и партнерство со всех сторон. И, безусловно, необходимо уважать все обязательства этих стран в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС", — заявил Лавров.