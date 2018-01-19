В США надеются заключить соглашения по контролю над вооружениями в космосе

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассчитывает на заключение международного соглашения по контролю над вооружениями в космосе.

"В космосе мы сделаем все, что можем для сдерживания (противников – ред.). Мы предложим, я уверен, соглашение о контроле над вооружениями в какой-то момент и возьмем под контроль это (оружие в космосе – ред.)", — заявил Мэттис, выступая в пятницу в университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

По его словам, американские дипломаты будут вести переговоры по заключению такого соглашения "с позиции силы", поскольку у США есть самые большие экономические, военные и иные возможности для "сдерживания" и ответа тем странам, которые будут им угрожать из космоса.

Мэттис отметил, что речь не идет о "перестрелке в космосе".