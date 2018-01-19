Север Афганистана превращается в опорную базу терроризма, заявил Лавров

ООН, 19 янв — РИА Новости. Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма, тысячи боевиков стекаются сюда, иногда — при прямой поддержке внешних спонсоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

Открытые дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" проходят в пятницу в Совбезе под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

"Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГИЛ* (запрещена в РФ — ред.), которое формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии "халифата",- сказал Лавров.

"При явном попустительстве, а иногда прямой поддержке внешних и местных спонсоров под "знамена" игиловцев* стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых в Сирии джихадистов. Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияния на все евразийское пространство", — подчеркнул глава МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России