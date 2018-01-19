Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Часть отправленных из России в Китай вспомогательных комплектующих для зенитной ракетной системы С-400 была повреждена в результате шторма, в настоящее время перевозившее технику судно вернулось в порт Усть-Луга, заявила РИА Новости в пятницу официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

"В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область) вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена", — сказала Воробьева.

Представитель ФСВТС отметила, что судно возвратилось в порт отправки и в настоящий момент ведется оценка пострадавшего имущества по данному страховому случаю.

"По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее", — подчеркнула Воробьева.

Как заявлял журналистам в минувшем декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отгрузка С-400 в Китай планируется "в ближайшее время".

Китай стал первым иностранным заказчиком этих ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.