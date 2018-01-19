В МИД РФ отметили важность реализации договоренностей между Молдавией и ПМР

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Реализация договоренностей между Молдавией и Приднестровьем, подтвержденных в формате "5+2" в ноябре 2017 года в Вене, важна для продвижения приднестровского урегулирования, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В Вене 27-28 ноября прошел очередной раунд переговоров в формате "5+2", в них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

В документе отмечается, что 19 января в МИД России прошла встреча статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Было… рассмотрено состояние дел с реализацией договоренностей между Кишиневом и Тирасполем, подтвержденных в формате "5+2" в ноябре 2017 года в Вене. Подчеркивалось, что их выполнение имеет первостепенное значение для дальнейшего продвижения в Приднестровском урегулировании", — сказано в документе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.