Депутат Госдумы считает, что США создают "железный занавес" для американцев

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заявления одного из основателей компании Fusion GPS Гленна Симпсона и вся ситуация вокруг "русского следа" напоминают времена маккартизма, при этом США, как когда-то СССР, создают "железный занавес" для американцев, считает член комитета ГД по международным делам Елена Панина (ЕР).

Ранее в США были опубликованы протоколы допроса Симпсона в комитете по разведке палаты представителей конгресса. Симпсон, собиравший досье на президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия якобы вторгалась в действия американских консервативных организаций. Он утверждал, что к взаимодействию РФ и Национальной стрелковой ассоциации (НСА) якобы причастен заместитель председателя российского Центробанка Александр Торшин, который, по его заявлениям, является членом НСА. По словам Симпсона, у Торшина, предположительно, должна была состояться встреча с Трампом после инаугурации. Никаких сведений о том, состоялась ли эта встреча, приведено не было.

"США, как когда-то СССР, создают "железный занавес" для своих сограждан: иностранцам нельзя участвовать в американских общественных организациях, культурных и спортивных мероприятиях, встречаться с американцами. Чем заканчивается такая политика, мы все прекрасно знаем. Это путь в никуда", — заявила Панина РИА Новости.

Депутат убеждена, что такой курс "будет американским обществом осужден и отторгнут, как когда-то был отторгнут маккартизм".

"Ситуация с опубликованием протоколов допроса Гленна Симпсона в комитете по разведке палаты представителей конгресса США и вся истерия, которая продолжается в Америке – такое дежавю, настолько она напоминает времена маккартизма. Тогда от маккартизма пострадало много людей, которые составляют не только цвет американской, но и мировой науки и культуры", — добавила она.

Парламентарий напомнила, что от маккартизма пострадали такие известные деятели, как Леонард Бернстайн, Артур Миллер, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин и другие, но в итоге американское общество отторгло политику "охоты на ведьм" и самого Джозефа Маккарти.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".