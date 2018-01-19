Депутат Госдумы считает, что США создают "железный занавес" для американцев

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заявления одного из основателей компании Fusion GPS Гленна Симпсона и вся ситуация вокруг "русского следа" напоминают времена маккартизма, при этом США, как когда-то СССР, создают "железный занавес" для американцев, считает член комитета ГД по международным делам Елена Панина (ЕР).
"США, как когда-то СССР, создают "железный занавес" для своих сограждан: иностранцам нельзя участвовать в американских общественных организациях, культурных и спортивных мероприятиях, встречаться с американцами. Чем заканчивается такая политика, мы все прекрасно знаем. Это путь в никуда", — заявила Панина РИА Новости.
"Ситуация с опубликованием протоколов допроса Гленна Симпсона в комитете по разведке палаты представителей конгресса США и вся истерия, которая продолжается в Америке – такое дежавю, настолько она напоминает времена маккартизма. Тогда от маккартизма пострадало много людей, которые составляют не только цвет американской, но и мировой науки и культуры", — добавила она.
Парламентарий напомнила, что от маккартизма пострадали такие известные деятели, как Леонард Бернстайн, Артур Миллер, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин и другие, но в итоге американское общество отторгло политику "охоты на ведьм" и самого Джозефа Маккарти.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".