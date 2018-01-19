В Одессе штурмуют помещение, в котором скрывается преступник

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Полиция в Одессе штурмует помещение, ведущее в катакомбы, в котором скрывался преступник, устроивший стрельбу в городе, сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в пятницу.

Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После его обнаружения он начал стрельбу по полицейским. Правоохранители застрелили нападавшего.

"Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", — написал Князев.

Изначально Князев сообщил, что преступник скрывается в помещении, однако затем отредактировал запись.

Он уточнил, что в данный момент врачи борются за жизнь раненых полицейских.