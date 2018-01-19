В Италии проходит забастовка работников авиаотрасли

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Крупная забастовка работников авиакомпаний и сотрудников наземных авиаслужб проходит в пятницу в Италии.

К общенациональной 24-часовой забастовке присоединилось сразу несколько профсоюзов, недовольных условиями коллективных договоров с представителями отрасли. Их члены занимаются обслуживанием самолетов, выдачей и сортировкой багажа, работают в коммерческих службах аэропортов и управляют потоками пассажиров. Вместе с наземными работниками бастует бортперсонал авиакомпании-лоукостера Vueling, который прекратил работу на четыре часа посреди рабочего дня.

Как и в случае с предыдущими, условия нынешней забастовки предусматривают обязательство присоединившихся к ней сотрудников приступить к работе во время пиковых периодов между 7 утра и 10 утра и между 6 вечера и 9 вечера по местному времени.

Национальная служба гражданской авиации в своем сообщении не приводит точное число отмененных перелетов, однако публикует список тех рейсов, кого забастовка точно не затронет – в основном это международные рейсы и перелеты с Апеннин на итальянские острова.

Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia объявил об отмене 37 рейсов и предложил их пассажирам обменять билеты или получить за них компенсацию.

Italy News: Italian airport workers are set to strike Friday — see if your flight's affected https://t.co/BlfYVovwZf # Travel #Italy pic.twitter.com/3GSYQ47YAZ — Italian Talks (@ItalianTalks) 19 января 2018 г.

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