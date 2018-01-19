РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США для борьбы с ИГ* планируют заменить истребители на более дешевые

17:4319.01.2018
07502
CC BY 2.0 / Aeronaves Ágata 7/ Johnson Barros / Самолеты Embraer EMB 314 Super Tucano. Архивное фотоСамолеты Embraer EMB 314 Super Tucano. Архивное фото
CC BY 2.0 / Aeronaves Ágata 7/ Johnson Barros /

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность создания недорогих в производстве боевых самолетов для ведения операций на Ближнем Востоке, а современные новейшие истребители перебазировать оттуда для сдерживания угроз в Европе и Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой источники в Пентагоне и конгрессе США.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МИД: уверения в том, что США в Сирии борются с террористами, не убедительны
Как отмечает газета, сейчас США все активнее используют малозаметные и высокотехнологичные истребители F-22 и F-35. Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

Эксперты в конгрессе призывают Пентагон пересмотреть стратегию, когда дорогостоящие истребители используются для нанесения ударов по лагерям боевиков, которые представляют собой скопления палаток под открытым небом. При этом новейшие самолеты могут быть более эффективно использованы для "сдерживания" угроз в Европе и Азии.

В качестве альтернативы на Ближнем Востоке предлагается использовать более дешевые самолеты, например, подобные легким штурмовикам Super Tucano бразильского производства, которые США закупают для вооруженных сил Афганистана, заявили источники в Пентагоне.

На данные момент рассматривается один вариант дешевых реактивных самолетов и два варианта турбовинтовых самолетов для операций на Ближнем Востоке. Стоимость одного такого самолета оценивается в 20 миллионов долларов, а час полета обойдется в 500 долларов для турбовинтовых вариантов и в три тысячи долларов для реактивного самолета.

Тренировка под прикрытием
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Тренировка под прикрытием

Пентагон. Архивное фото
© Фото : David B. Gleason
Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"
Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что военные выберут подходящий для использования на Ближнем Востоке самолет в этом году. Но по оценке военных чиновников, средства на закупку самолетов могут быть заложены в бюджет только спустя еще год.

Ожидается, что союзникам США также будет предложено закупить новые самолеты у Вашингтона, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам. По данным газеты, Голдфейн уже обсудил возможность создания таких групп на встрече с союзниками по коалиции против ИГ* в сентябре, но с официальной инициативой Вашингтон пока не выступил.

Пентагон рассчитывает, что использование более дешевой техники позволит активизировать роль союзников США из Европы и Латинской Америки в борьбе с террористами. Если союзники не захотят покупать американские самолеты, они могут внести свой вклад, предоставив пилотов для самолетов, находящихся на вооружении ВВС США. Этот шаг призван облегчить проблему недостатка пилотов в американских ВВС, заявили собеседники газеты.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена