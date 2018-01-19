США для борьбы с ИГ* планируют заменить истребители на более дешевые

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность создания недорогих в производстве боевых самолетов для ведения операций на Ближнем Востоке, а современные новейшие истребители перебазировать оттуда для сдерживания угроз в Европе и Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой источники в Пентагоне и конгрессе США.

Как отмечает газета, сейчас США все активнее используют малозаметные и высокотехнологичные истребители F-22 и F-35. Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

Эксперты в конгрессе призывают Пентагон пересмотреть стратегию, когда дорогостоящие истребители используются для нанесения ударов по лагерям боевиков, которые представляют собой скопления палаток под открытым небом. При этом новейшие самолеты могут быть более эффективно использованы для "сдерживания" угроз в Европе и Азии.

В качестве альтернативы на Ближнем Востоке предлагается использовать более дешевые самолеты, например, подобные легким штурмовикам Super Tucano бразильского производства, которые США закупают для вооруженных сил Афганистана, заявили источники в Пентагоне.

На данные момент рассматривается один вариант дешевых реактивных самолетов и два варианта турбовинтовых самолетов для операций на Ближнем Востоке. Стоимость одного такого самолета оценивается в 20 миллионов долларов, а час полета обойдется в 500 долларов для турбовинтовых вариантов и в три тысячи долларов для реактивного самолета.

Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что военные выберут подходящий для использования на Ближнем Востоке самолет в этом году. Но по оценке военных чиновников, средства на закупку самолетов могут быть заложены в бюджет только спустя еще год.

Ожидается, что союзникам США также будет предложено закупить новые самолеты у Вашингтона, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам. По данным газеты, Голдфейн уже обсудил возможность создания таких групп на встрече с союзниками по коалиции против ИГ* в сентябре, но с официальной инициативой Вашингтон пока не выступил.

Пентагон рассчитывает, что использование более дешевой техники позволит активизировать роль союзников США из Европы и Латинской Америки в борьбе с террористами. Если союзники не захотят покупать американские самолеты, они могут внести свой вклад, предоставив пилотов для самолетов, находящихся на вооружении ВВС США. Этот шаг призван облегчить проблему недостатка пилотов в американских ВВС, заявили собеседники газеты.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.