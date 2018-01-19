В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину

17:2619.01.2018
(обновлено: 17:28 19.01.2018)
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ВИФЛЕЕМ, 19 янв — РИА Новости. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину появился в пятницу в палестинском городе Вифлеем, который почитается как место рождения Христа.
Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.
"Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара", — сказал на торжественной церемонии открытия представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.
Палестинцы в своих выступлениях подчеркивали, что Гагарин им не чужой.
"Когда он был в космосе, то пролетал над Иерусалимом и Вифлеемом", — говорил глава местного отделения Императорского православного палестинского общества Дауд Матар.
"Для нас Гагарин — это напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний, и пример для подражания", — сказал мэр города Антон Сальман.
Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
Бюст в Вифлееме стал уже 44-м из установленных по всему миру международным благотворительным фондом "Диалог культур – единый мир". Его представитель дал понять, что останавливаться на достигнутом они не собираются, и сообщил, что уже идут переговоры о возведении такого же памятника в Израиле.
Бюст Гагарина — это очередной объект российского присутствия в Вифлееме. В городе уже работают построенные РФ центр науки и культуры, многофункциональный комплекс для занятий спортом, музыкой и бизнесом, известный местный жителям как "Дом России", школа для мальчиков имени российско-палестинской дружбы, где налажено преподавание русского языка.
"Бюст Гагарина в Вифлееме — это не просто бюст Гагарина где-то… Русский Гагарин в палестинском городе — это продолжение российского присутствия, которое всегда было в Палестине, начиная с XIX века", — сказал Аганин.