В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину

ВИФЛЕЕМ, 19 янв — РИА Новости. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину появился в пятницу в палестинском городе Вифлеем, который почитается как место рождения Христа.

Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.

"Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара", — сказал на торжественной церемонии открытия представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Палестинцы в своих выступлениях подчеркивали, что Гагарин им не чужой.

"Когда он был в космосе, то пролетал над Иерусалимом и Вифлеемом", — говорил глава местного отделения Императорского православного палестинского общества Дауд Матар.

"Для нас Гагарин — это напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний, и пример для подражания", — сказал мэр города Антон Сальман.

Бюст в Вифлееме стал уже 44-м из установленных по всему миру международным благотворительным фондом "Диалог культур – единый мир". Его представитель дал понять, что останавливаться на достигнутом они не собираются, и сообщил, что уже идут переговоры о возведении такого же памятника в Израиле.

Бюст Гагарина — это очередной объект российского присутствия в Вифлееме. В городе уже работают построенные РФ центр науки и культуры, многофункциональный комплекс для занятий спортом, музыкой и бизнесом, известный местный жителям как "Дом России", школа для мальчиков имени российско-палестинской дружбы, где налажено преподавание русского языка.

"Бюст Гагарина в Вифлееме — это не просто бюст Гагарина где-то… Русский Гагарин в палестинском городе — это продолжение российского присутствия, которое всегда было в Палестине, начиная с XIX века", — сказал Аганин.