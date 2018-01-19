Президент Таджикистана уволил главу Счетной палаты

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил председателя Счетной палаты республики Фарруха Хамрализоду, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Таджикистан направил представление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палате парламента — ред.) Республики Таджикистан об освобождении от должности председателя Счетной палаты Республики Таджикистан Хамрализоды Фарруха Махмуда", — говорится в сообщении.
Согласно закону Таджикистана о Счетной палате, полномочия председателя палаты прекращаются по представлению президента.
Ранее в пятницу Рахмон подписал указ об увольнении министра финансов Абдусалома Курбониена.