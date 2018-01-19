В ЛНР восстановили работу мобильной связи "Vodafone-Украина"

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Работы по восстановлению связи мобильного оператора "Vodafone-Украина" в самопровозглашенной Луганской народной республике завершены, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков. В среду после гарантий безопасности со стороны Киева и ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора начались работы по восстановлению связи.

"Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает, что 18 января в 15:15 завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора "Vodafone", — говорится в сообщении представительства ЛНР на его канале в Telegram.