МИД России потребовал от Польши разъяснить запрет на въезд политологу

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. МИД РФ по дипломатическим каналам потребовал от властей Польши разъяснений касательно закрытия въезда на территорию стран-членов Шенгенской зоны российскому политологу и журналисту, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Бондаренко прибыл 14 января в Берлин для участия в мероприятии, организованным фракцией Левой партии в Бундестаге. Вечером того же дня был депортирован в Москву. Основанием для этого послужил запрос Польши от 17 ноября 2017 года о закрытии въезда политологу на территорию стран-членов Шенгенской зоны.

По информации МИД РФ, в качестве причины запрета названы некие "угрозы национальной безопасности".

"На основании имеющихся данных иначе, чем попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран-членов ЕС – в нарушение действующих в этой области демократических принципов, – объяснить поведение польской стороны мы не можем. По дипломатическим каналам потребовали от польских властей дополнительных разъяснений", — отметили в МИД РФ.