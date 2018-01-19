Гоа охватил транспортный коллапс из-за забастовки таксистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв — РИА Новости. Более 18 тысяч водителей такси в пятницу начали забастовку в индийском штате Гоа, протестуя против обязательной установки в свои машины ограничителей скорости, пишет газета Hindustan Times.
Как отмечает Hindustan Times, доставка туристов из аэропорта в гостиницы, а также другие транспортные коммуникации в этот день "стали настоящей головной болью" для местных чиновников, которые, в свою очередь, считают забастовку незаконной.
Кроме того, по мнению властей, забастовка бросает тень на имидж Гоа, иначе именуемого как "жемчужина Индии", где иностранные туристы являются основным источником пополнения бюджета штата.
В целях избежания массового оттока туристов из-за акции протеста министр транспорта Гоа Суди Дхаваликар уже распорядился задействовать порядка 300 дополнительных автобусов и еще около тысячи легковых автомобилей.
По данным газеты, изначально участники акции заявляли, что забастовка продлится один день, однако теперь не исключают, что она может быть продлена "на неопределенный срок", если требования таксистов не будут выполнены.