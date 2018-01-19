В Германии оценили ущерб от урагана "Фридерике" в полмиллиарда евро

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Объединенный союз германских страховщиков (GDV) оценил ущерб от урагана "Фридерике" в ФРГ в 500 миллионов евро, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным GDV, ураган "Фридерике" стал вторым по мощности после урагана "Кирилл", пронесшегося по Германии в 2007 году. Однако по сумме ущерба "Кирилл" все же сильно опередил "Фридерике" — убытки в 2007 году составили примерно два миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана "Фридерике" в Германии составило восемь человек.

Как стало известно в пятницу, движение поездов дальнего следования, приостановленное на территории ФРГ накануне из-за непогоды, было частично восстановлено. Однако ураган повредил более 200 железнодорожных путей, что по-прежнему значительно затрудняет движение. Кроме того, по данным энергетической компании-поставщика Mitnetz Strom, в пятницу утром более 16 тысяч домов в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия все еще оставались без электричества.

В четверг на значительной части территории ФРГ был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике". Позже метеослужба страны сообщила, что шторм перерос в ураган. Порывы ураганного ветра в горных районах достигали скорости более 200 километров в час.