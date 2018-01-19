МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый год президентства 45-го главы США Дональда Трампа начался с митингов против итогов голосования, противостояния конгрессменов и бизнеса, войны с американскими СМИ и обвинений в связях его окружения с Россией. Не прошло и нескольких месяцев, как политологи и аналитики стали говорить о возможном скором досрочном уходе с должности нового экстравагантного лидера США, в том числе, на фоне скандалов, связанных с домогательствами. Этот сценарий, по данным РИА Новости, активно обсуждался и российскими элитами. Однако спустя время американские деловые круги примирились с Трампом, а общественность замерла в ожидании следующих выборов, до которых осталось всего три года. В российском истэблишменте также считают, что сейчас импичмент Трампу вряд ли грозит, а ряд его последних заявлений указывает на то, что он уже вовсю готовится к кампании 2020 года.

На гигантском хайпе

Еще до того, как Трамп был избран президентом США — а в должность он вступил 20 января 2017 года — в его адрес звучали обвинения в домогательствах многолетней давности. Сам он обвинения отрицал. Но в ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками, поскольку он "звезда".

Уже после выборов, на которых победу одержал Трамп, на улицы Вашингтоны вышли звезды Голливуда – знаменитые певицы и актрисы, которые выступили в поддержку соблюдения прав женщин, а на митинг в Нью-Йорке против новоизбранного главы США вышли всемирно известные актеры.

После этого уже в самом Голливуде закрутилась одна из самых громких историй прошлого года. Целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ. На этой волне обвинения в домогательствах звучали в адрес целого ряда работников Голливуда, и даже затронули представителей сильного пола. Актер Кевин Спейси был обвинен одним из актеров в домогательствах, и в результате лишился своей карьеры. Компания, которая получила название #MeToo, не сбавляет обороты и в 2018 году.

В России подобных обвинений ни в адрес представителей режиссерского и актерского цехов, ни в адрес представителей политической и бизнес элит не звучало. Но сама тема вызвала интерес, стало звучать мнение, что все это затевалось для того, чтобы подвести Трампа под импичмент и провести новые выборы президента США.

В ноябре в разговоре с корреспондентом РИА Новости глава одного из крупнейших российских банков говорил, что в российском истэблишменте не просто допускают такой вариант развития, но и считают его очень реалистичным.

"Не факт, что он (Трамп) продержится весь срок. Он не нашёл понимания у элит, даже однопартийцы до сих пор вставляют ему палки в колеса. Так что нельзя исключать, что через полгода ему может грозить импичмент", — сказал тогда собеседник агентства.

Он обратил внимание на ситуацию с Вайнштейном, отметив, что это неплохой повод для того, чтобы "большая волна "признаний" унесла и Трампа".

В декабре высокопоставленный российский чиновник рассказал РИА Новости, что также слышал о существовании такого сценария, и это Россию не удивит. "Я слышал такое, даже в СМИ это неоднократно обсуждалось. Они, американцы, сходят сума. Америка на одном гигантском хайпе. Я слышал о таком, но дело в том, что американцы очень непредсказуемы, нельзя предугадать их следующий шаг, от них можно ожидать всего, чего угодно, в том числе и такого сценария развития событий. Мы ничему не удивимся, хотя нам и все равно", — сказал он.

Смириться и выбрать нового

Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты России на выборах в марте 2018 года, Борис Титов, который ездил в США после выборов и встречался с представителями американского бизнеса, подтвердил, что ходили слухи о якобы существовании сценария с харассментом для объявления импичмента Трампу. Но, по его словам, у американцев такие длинные многоходовки не работают. "Американское общество живет по своим правилам, иногда бывают всплески, когда вдруг обнаруживают нарушения их моральных ценностей, этических ценностей", — сказал он.

Другой представитель российского бизнеса, работающий с американцами, высказал мнение, что американские элиты смирились с президентством Трампа, реагируют на него более спокойно, это касается и республиканцев, и демократов.

Профессор истории университета Иллинойса Марк Стейнберг в разговоре с корреспондентом РИА Новости высказал сомнение, что дело дойдет до импичмента, поскольку выбирая Трампа, американцы знали о его прежних выходках и высказываниях.

"Люди знают, что он говорил, люди знают, что он, возможно, раньше совершал, и они проголосовали за него. Уже слишком поздно. Кроме того, есть вопросы к его умственной стабильности. Есть вопрос об отсутствии у него порядочности. Я не уверен, что что-либо из этого достигнет уровня импичмента, где нужно совершить какое-либо преступление. Поэтому мы подумаем", — сказал Стейнберг.

Профессор дал понять, что в США не ожидают досрочного ухода Трампа с поста президента, что обусловлено относительной стабильностью политической системы.

"К сожалению, политика США относительно стабильна. Поэтому я подозреваю, что единственное изменение, которое произойдет — это следующие выборы, когда многие демократы, вероятно, изберутся в Конгресс, а еще через три года или больше один из них станет президентом. Я не ожидаю импичмента, но, в тоже время, я не могу предсказать будущее", — добавил он.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пошутил, что реализация сценария харассмента, согласно которому Трампу вынесут импичмент, на руку вице-президенту США Майку Пенсу. "Товарищ Пенс спит и видит, чтобы так было. Много что говорят, и то, что Набиуллина станет следующим президентом РФ, а Трамп переизберется на второй срок. Но нам-то что с этого? Нам, честно говоря, все равно. Трамп – зверь, загнанный в угол, от него можно ожидать чего угодно. Непредсказуемость для нас хуже недоброжелательности. И пока все непредсказуемо", — сказал Шохин.

Президент "Деловой России" Алексей Репик, который общается с американскими партнерами, рассказал РИА Новости, что внутриполитическая жизнь США стала фактически основой для остросюжетного сценария. "В этом контексте самые полярные гипотезы находят место в общественном дискурсе", — считает он. И при этом, по его словам, некоторые считают, что заявлениями, например, о переносе столицы Израиля, Трамп может себе обеспечить платформу для следующих выборов.

По мнению Репика, экономика США находится в очень хорошем состоянии, и это видят представители американских деловых кругов, которые не заинтересованы в серьезных и неожиданных потрясениях, поэтому даже те, кто с ужасом воспринимал результаты прошедших выборов, чувствуют себя неплохо.

"В этом контексте мне кажется, что настроения, связанные с возможным импичментом, скорее, носят медийный характер, чем стоят на повестке. Что касается общего настроения, конечно, политика США стала чрезмерно яркой, наверное, никогда не было такой персональной окраски решений президента, как сейчас это имеет место при текущей администрации", — добавил Репик.