В ЛНР заявили, что агент украинской разведки сдался спецслужбам республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (145)

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Агент главного управления разведки Минобороны Украины явился с повинной в министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Агент главного управления разведки министерства обороны Украины под псевдонимом "Палестинец" после переброски на территорию ЛНР явился с повинной в министерство государственной безопасности", — сообщили в пресс-службе.

По утверждению ведомства, агентом оказался гражданин РФ Александр Кобрищев, который длительное время проживал на Украине, где был завербован и направлен в ЛНР для сбора военных сведений, составляющих государственную тайну.