Затонувший близ Китая танкер опасаются поднимать из-за угрозы нового взрыва

ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Китай пока не может организовать операцию по подъему на поверхность затонувшего в Восточно-Китайском море иранского танкера SANCHI из-за возможной угрозы повторного взрыва газового конденсата, оставшегося на борту, заявил заместитель директора морского поисково-спасательного центра Китая (CMSRC) Чжи Гуанлу на пресс-конференции в пятницу.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. В минувшее воскресенье танкер после очередного взрыва на борту затонул. После крушения в Восточно-Китайском море образовались два масляных пятна общей площадью более 100 квадратных километров.

"Исходя из реальной обстановки, поднятие судна сопряжено с большими трудностями и опасностью, к примеру, на нем еще могут быть остатки газового конденсата, который может повторно взорваться. Корабль находится на глубине 115 метров под водой, его корпус достаточно большой, поэтому подъем судна станет весьма сложной задачей", — сообщил Чжи Гуанлу.

"Согласно мнению специалистов, в настоящий момент необходимо в первую очередь завершить поиски и очистительные работы, лучшим способом для этого является поднятие судна на поверхность. Однако, согласно международным морским конвенциям, оно должно производиться только с учетом мнения судовладельца", — добавил он.

Представитель CMSRC подчеркнул, что китайское правительство очень внимательно следит за ходом расследования и ликвидацией последствий трагедии, после происшествия Госсовет КНР создал специальную межведомственную рабочую группу по руководству дальнейшими действиями.

По его словам, в районе крушения танкера работают суда правоохранительных органов, специальные спасательные, а также гражданские корабли, также ведется наблюдение с воздуха. Специальные корабли "Хайсюнь-169" и "Дунлэй-6" ведут очистку вод, чтобы сократить негативное влияние на экологическую обстановку в районе происшествия.