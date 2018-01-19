В Венгрии пообещали блокировать работу комиссии Украина — НАТО

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны из-за нового украинского закона об образовании, заявил глава МИД страны Петер Сиярто.

Об этом министр заявил на встрече с депутатом Верховной Рады и председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье Василием Брензовичем. "Венгрия будет отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов", — приводит слова Сиярто сайт МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение Рады, вызывают у венгерской стороны беспокойство, так как ограничивают права национальных меньшинств. По словам Сиярто, это не вопрос двусторонних отношений Будапешта и Киева, а международная проблема.

В конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на этих языках можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык.

С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Против закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. Будапешт, ранее поддерживающий евроинтеграцию Украины, в октябре наложил вето на проведение саммита Украина — НАТО.