Керимову разрешили ненадолго посетить Россию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российскому миллиардеру Сулейману Керимову, которому предъявлено обвинение в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию, сообщил агентству Франс Пресс прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника – брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница) по воскресенье", — сказал Прэтр.

Российский сенатор Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро. Прокурор Прэтр ранее сообщил РИА Новости, что суд по делу Керимова состоится не ранее конца 2018 года.