Ущерб от урагана в Нидерландах оценили в 90 млн евро, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страховая ассоциация VvV оценила ущерб, причиненный ураганом частной собственности в Нидерландах, в 90 миллионов евро, сообщает портал Dutch News.

"Сильный шторм, обрушившийся на Нидерланды в четверг и достигавший скорости до 130 километров в час, причинил ущерб частным домам и автомобилям, оцениваемый, как минимум, в 90 миллионов евро", — сообщает портал со ссылкой на VvV.

По данным ассоциации, эти цифры не включают ущерб, нанесенный коммерческой и государственной собственности.

В некоторых случаях ураган сорвал крыши домов и повалил деревья, из-за чего были повреждены автомобили. Ураган, произошедший в четверг, вероятно, войдет в десятку самых разрушительных в Нидерландах с 1990 года, отметил портал.

Ранее сообщалось, что в четверг жертвами урагана в Нидерландах и Бельгии стали четыре человека.

Самый высокий, "красный", уровень тревоги был объявлен в четверг в семи провинциях Нидерландов в связи с ураганным ветром. В некоторых зонах скорость ветра достигала 110-130 километров в час. Власти приняли решение закрыть все железнодорожное сообщение на территории страны, международный аэропорт Амстердама Схипхол отменил все прибывающие и отправляющиеся рейсы. Кроме того, было закрыто движение на нескольких магистралях и дорогах.