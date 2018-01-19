Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями вооруженных сил страны, подтвердил, что пункт его предвыборной программы о всеобщей воинской обязанности будет выполнен "в свою очередь".

"Я хочу заверить каждого, что она будет введена в свою очередь, ей будут управлять все связанные с этим министерства, не только министерство обороны. У этой инициативы будет отдельное финансирование, и она никак не повлияет на закон о военном планировании (2019-2025 годов – ред.)", — заявил Макрон.

Трансляция выступления на военной базе в Тулоне велась в официальном Periscope французского президента.