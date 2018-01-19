В Бельгии группа мигрантов напала на полицейский патруль

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Около 40 нелегальных мигрантов из Африки, следовавших транзитом в Великобританию, напала на полицейский патруль на одном из придорожных паркингов в районе пригорода Брюсселя Гран Бигар, сообщил в пятницу журналистам представитель федеральной полиции Питер Де Веле.
Чтобы утихомирить разбушевавшихся мигрантов, в стычке с которыми легкие травмы получили двое патрульных, стражи порядка были вынуждены открыть огонь в воздух.
После прибытия подкрепления полицейскими были задержаны 16 выходцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, сообщили в полиции.