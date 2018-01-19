В Бельгии группа мигрантов напала на полицейский патруль

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Около 40 нелегальных мигрантов из Африки, следовавших транзитом в Великобританию, напала на полицейский патруль на одном из придорожных паркингов в районе пригорода Брюсселя Гран Бигар, сообщил в пятницу журналистам представитель федеральной полиции Питер Де Веле.

По его словам, инцидент произошел в ночь на пятницу. Полицейские прибыли на автостоянку после поступления звонков о том, что группа мигрантов-нелегалов пытается залезть в кузова дальнобойного транспорта, следующего в Великобританию.

Чтобы утихомирить разбушевавшихся мигрантов, в стычке с которыми легкие травмы получили двое патрульных, стражи порядка были вынуждены открыть огонь в воздух.

После прибытия подкрепления полицейскими были задержаны 16 выходцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, сообщили в полиции.