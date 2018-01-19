Второй пленум ЦК Компартии Китая одобрил проект поправок к конституции

ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Второй пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва в ходе заседания в пятницу рассмотрел и одобрил проект поправок к конституции страны, голосование о принятии которых состоится в марте в ходе Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Как сообщается в распространенном агентством Синьхуа заявлении по итогам пленума, суть поправок будет детально разъясняться в ходе ВСНП, однако на сегодняшний день уже известно, что в текст конституции будут внесены принципы теории Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

Во время 19 съезда Компартии Китая в октябре прошлого года, в ходе которого был утвержден новый состав ЦК, теория и имя Си Цзиньпина были внесены в устав КПК.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.