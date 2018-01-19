Президент Зимбабве призвал наблюдателей от ООН и ЕС на выборы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва хочет, чтобы на предстоящих выборах в стране присутствовали наблюдатели от ООН и ЕС, пишет газета Financial Times.

"Мы хотим, чтобы выборы были честными, свободными и заслуживающими доверия", — заявил Мнангагва в интервью изданию. "Я бы хотел, чтобы приехали (представители — ред.) ООН, ЕС. Если бы Содружество наций попросило приехать, я склоняюсь к тому, чтобы рассмотреть их заявку", — добавил он.

В ходе интервью президент Зимбабве также выразил надежду на быстрое восстановление хороших отношений с Британией. Мнангагва добавил, что он и Великобритания заинтересованы в том, чтобы Зимбабве присоединилась к Содружеству наций.

По его мнению, Brexit будет способствовать сближению между государствами. "Мы будем нужны им. И мы постараемся сблизится с ними. То, что они потеряли с Brexit, они могут прийти и получить у Зимбабве", — заявил Мнангагва.

В конце ноября 2017 года президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов.

В четверг Мнангагва подтвердил, что выборы в Зимбабве пройдут в течение ближайших четырех или пяти месяцев.