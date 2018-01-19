ВЕНА, 19 янв — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на фоне принятого Киевом закона о реинтеграции Донбасса необходимо говорить не о месте, а о сути переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

"Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит минские соглашения. Мечтатели из Белого дома могут выбрасывать любые мысли, тем более, что США не участвуют в работе Контактной группы", — сказал Лукашевич РИА Новости.

При этом собеседник агентства добавил, что в качестве площадки для переговоров Минск — с конструктивной позицией и с хорошими организационными условиями — "устраивает всех".