В Берлине пообещали изучить закон о реинтеграции Донбасса

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Правительство Германии изучит закон о реинтеграции Донбасса, заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

По его словам, окончательной оценки пока нет.

Зайберт добавил, что контекст закона следующий: "Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта".

Данный законопроект парламент Украины принял накануне. Он дает главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В документе неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором, хотя Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

По итогам рассмотрения в первом чтении из документа исключили пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Оппозиционный блок" против закона

Сегодня в парламенте зарегистрировали постановление об отмене закона. Документ внесли депутаты фракции "Оппозиционного блока".

В партии считают, что документ противоречит национальным интересам страны и нарушает конституционные права жителей Донбасса.

Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. При этом парламент уже ушел на каникулы до 6 февраля.

Реакция ДНР и ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что закон нарушает минские договоренности. По его словам, Украина показывает, что не хочет мирного разрешения ситуации.

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что принятие Радой документа — "откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины".

Власти ЛНР, в свою очередь, обратили внимание, что этим законом Киев пытается "подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит" в Донбассе.