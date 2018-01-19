В Берлине пообещали изучить закон о реинтеграции Донбасса

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Правительство Германии изучит закон о реинтеграции Донбасса, заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
По его словам, окончательной оценки пока нет.
Зайберт добавил, что контекст закона следующий: "Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта".
Данный законопроект парламент Украины принял накануне. Он дает главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
По итогам рассмотрения в первом чтении из документа исключили пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
"Оппозиционный блок" против закона
В партии считают, что документ противоречит национальным интересам страны и нарушает конституционные права жителей Донбасса.
Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. При этом парламент уже ушел на каникулы до 6 февраля.
Реакция ДНР и ЛНР
Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что принятие Радой документа — "откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины".
Власти ЛНР, в свою очередь, обратили внимание, что этим законом Киев пытается "подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит" в Донбассе.