В ДНР назвали закон о реинтеграции "плевком в лицо международному праву"

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Принятие Верховной радой "Закона о реинтеграции Донбасса" — это "откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины", которым Киев хочет юридически закрепить за собой безнаказанность за военные преступления, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Украина в очередной раз подчеркнула, что не желает решать конфликт мирным и дипломатическим путем. Этого желания не было в 2014 году, нет и сейчас. Единственное отличие, что военно-политическое руководство Украины, поняв, что убийство мирных людей в конечном счете приведет их на скамью подсудимых, решили подстраховаться и юридически закрепили за собой безнаказанность за военные преступления", — сказал Басурин.

Басурин отметил, что данный закон показывает отношение к международному праву и гражданам Украины.

"Но эта страховка мифическая, так как идет вразрез со всеми международными конвенциями, которые защищают права человека и под которыми, кстати сказать, стоят подписи и легитимных представителей Украины. Принятие этого закона – это откровенный плевок в лицо всему международному праву и гражданам Украины", — сказал Басурин.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.