В Минске задержали двух "воров в законе" из Грузии

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белорусская милиция задержала в аэропорту Минска двух граждан Грузии, имеющих статус "вор в законе", сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в Национальном аэропорту Минск были задержаны двое граждан Грузии: 17 января – Гела Кардава, а 18 января – Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус воров в законе", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Государственного пограничного комитета Белоруссии российский паспорт на имя другого человека". "Во время опроса мужчина подтвердил свой криминальный статус и пояснил, что прибыл в Белоруссию из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, Кардава в возрасте 22 лет получил статус вора в законе, занимался разбоями и грабежами. "Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе", — отмечается в сообщении.

"Сулико Шарикадзе 1973 года рождения был задержан за то, что находился на территории Белоруссии без регистрации и миграционной карты, чем нарушил миграционное законодательство страны. В республику на автомобиле он приехал из России, где до 7 декабря прошлого года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков", — сообщили в МВД.

Там добавили, что на время разбирательства оба мужчины задержаны.