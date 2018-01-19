В Минске задержали двух "воров в законе" из Грузии

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белорусская милиция задержала в аэропорту Минска двух граждан Грузии, имеющих статус "вор в законе", сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.
Там отмечается, что "для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Государственного пограничного комитета Белоруссии российский паспорт на имя другого человека". "Во время опроса мужчина подтвердил свой криминальный статус и пояснил, что прибыл в Белоруссию из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке", — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, Кардава в возрасте 22 лет получил статус вора в законе, занимался разбоями и грабежами. "Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе", — отмечается в сообщении.
Там добавили, что на время разбирательства оба мужчины задержаны.