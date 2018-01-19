В Швеции пройдет амнистия для владельцев нелегального оружия

СТОКГОЛЬМ, 19 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Временная амнистия для владельцев нелегального оружия пройдет в Швеции с 1 февраля по 30 апреля этого года, говорится в сообщении шведской полиции для прессы.

"Между 1 февраля и 30 апреля 2018 года пройдет временная амнистия оружия в Швеции", — говорится в сообщении. "Целью амнистии является сокращение нелегального оружия в обществе. Мы знаем, что это оружие часто является условием совершения грубых преступлений", — сказал в пятницу руководитель проекта по амнистии Йоаким Норенхаг, рассказывая о планах на пресс-конференции в Стокгольме. Встреча с журналистами транслировалась шведским телевидением SVT.

Незаконное применение огнестрельного оружия является предметом дискуссий в Швеции вот уже несколько месяцев. В прошлом году в стране, по данным полиции, было зарегистрировано более 300 случаев незаконного применения огнестрельного оружия, и чаще всего это происходило в криминальной среде — погибли более 40 человек, что почти в два раза больше по сравнению с 2011 годом.

В этом году осенью планируется и другая амнистия, касающаяся незарегистрированных взрывчатых веществ и ручных гранат. Она пройдет в период с 15 октября 2018 года по 11 января 2019. На проблему использования ручных гранат и других взрывчатых веществ обращали внимание как шведские СМИ, так и правоохранительные органы. Много ручных гранат привозится в Швецию из региона бывшей Югославии. Эксперты не раз отмечали, что Швеция сильно выделяется в ЕС количеством нелегальных гранат, используемых криминальными группами. Если в 2014 году в полиции было заведено в общей сложности восемь дел по изъятию и взорвавшимся гранатам, то в 2015 насчитывалось уже 45 дел, из которых 10 касались гранатных взрывов. По данным за 2016 год, число дел выросло до 52 и в них имелись 27 случаев с непосредственным взрывом ручных гранат.

Амнистия взрывчатых веществ будет проведена впервые. Оружейная же амнистия в целом проводилась в Швеции три раза – в 1993, в 2007 и 2013 годах. Последний раз в полицию поступило около 15 тысяч единиц оружия.