Страна-полигон: самолеты США отбомбятся по Эстонии

ТАЛЛИН, 18 янв – РИА Новости. На этой неделе в воздушном пространстве Эстонии состоятся совместные военные учения с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США Б-52. Американские летчики сбросят учебные бомбы (без взрывчатого вещества) на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на военное ведомство республики.
В совместных учениях примут участие авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО.
По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дадут "хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям".
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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