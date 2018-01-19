Страна-полигон: самолеты США отбомбятся по Эстонии

ТАЛЛИН, 18 янв – РИА Новости. На этой неделе в воздушном пространстве Эстонии состоятся совместные военные учения с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США Б-52. Американские летчики сбросят учебные бомбы (без взрывчатого вещества) на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на военное ведомство республики.

Полеты американских стратегических бомбардировщиков будут проходить на высоте не менее шести километров. Вес снарядов составляет 226 кг.

В совместных учениях примут участие авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дадут "хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям".

Ранее сообщалось, что 14 января на натовскую авиабазу "Эмари" приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, прилетевшие в Эстонию с авиабазы "Толидо".

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>