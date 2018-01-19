Силовики выпустили более 300 мин и снарядов за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики 66 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 300 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Всего за прошедшую неделю противник 66 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 308 мин калибром 120 и 82 миллиметра, в том числе один артиллерийский снаряд. В течение недели огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы десяти населенных пунктов республики. От обстрелов украинских силовиков разрушения получили 11 домостроений в населенных пунктах Докучаевск и Веселое", — сказал Басурин.