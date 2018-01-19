Три итальянские партии приняли общую предвыборную программу

РИМ, 19 янв – РИА Новости. Лидеры трех крупнейших правоцентристских партий Италии подписали общую предвыборную программу в преддверии всеобщих выборов 4 марта.

В начале января "Вперед, Италия", "Лига Севера" и "Братья Италии" договорились о создании коалиции , которая, согласно опросам, позволит рассчитывать им на получение как минимум относительного большинства в итальянском парламенте.

Лидеры трех партий — Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Джорджа Мелони в четверг вечером согласились по 10 пунктам совместного документа. Его центральными пунктами, как пишет издание Il Giornale, отмена действующего пенсионного закона и введение плоской шкалы налогообложения, которая должна заменить существующую прогрессивную систему, предусматривающую рост ставки согласно размеру дохода. Максимальное значение налога на доходы физических лиц сейчас достигает 43% годового заработка.

"Я доволен программой, она очень подробная и глубокая. И готовить ее начал я", — заявил Берлускони в эфире телеканала Canale 5.

Местные наблюдатели отмечают, что каждый из вступивших в коалицию политиков имеет собственный взгляд на детали общей программы. Так, например, "Лига Севера" во главе с Маттео Сальвини обещает своим избирателям 15-процентную налоговую ставку, а "Вперед, Италия" и ее бессменный лидер Сильвио Берлускони настаивают на значениях, не превышающих 23%.

В то же время все участники союза сохраняют собственные премьерские амбиции, причем Берлускони рассуждать об этом не мешает даже действующий в отношении него запрет занимать любые государственные должности. Бывший премьер не теряет надежду, что Европейский суд по правам человека вернет ему это право до мартовских выборов.